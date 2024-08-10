Всего восемь мужчин были задержаны в Московском регионе и Ярославле.

Оперативники задержали подозреваемых в организации деятельности интернет-магазина по продаже анаболических стероидов. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, через установленный интернет-магазин продавались различные препараты, в том числе анаболические стероиды, содержащие сильнодействующие вещества. Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора площадки и поставщиков препаратов. Всего восемь мужчин были задержаны в Московском регионе и Ярославле.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных и в гаражных боксах оперативники обнаружили стеклянные емкости с жидкостями, флаконы с таблетками, ампулы, упаковочные материалы, этикетки, оборудование и сырье. Общая масса изъятых препаратов превысила 300 килограммов. Продажа подконтрольных препаратов осуществлялась бесконтактным способом. Возбуждены уголовные дела.

Видео: МВД России