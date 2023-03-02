В Москве задержали поджигателей полицейской машины и здания МВД

Полиция рассказала о том, что молодые люди стали жертвами схемы "сайта знакомств".

В ночь на 20 февраля на территории Москвы были пойманы двое молодых людей, которые выполняли полученные от кураторов из-за рубежа криминальные задания. Соответствующее заявление через собственный Telrgram-канал сделала официальный представитель правоохранительных органов страны Ирина Волк. Согласно информации от МВД, 19-летний житель Костромы в Кривоарбатском переулке российской столицы поджег служебный автомобиль полиции. Изначально юноша поджег транспортное средство бензином. Оперативника м удалось потушить возгорание. Злоумышленник был доставлен в отделение. Россиянин рассказал историю о том, что на сайте знакомств нашел девушку, от которой получил ссылку на фотографии. После перехода по указанной ссылке, по словам задержанного, началась передача его личных данных мошенникам. Затем ему позвонили неизвестные лица и представились сотрудниками силовых структур. Они уведомили юношу, что персональная информация попала украинским спецслужбам. Под давлением аферистов юноша согласился выполнить семь поручений, включая получение денежных средств у пенсионеров в других регионах и перевод средств в криптовалюту. Последним заданием для него стал поджог полицейского автомобиля. Сейчас в отношении задержанного ведется уголовное дело по статьям 205, 30 и 167 УК РФ. Речь идет о террористическом акте, приготовлении к преступлению и покушение на преступление, а также об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Также утоняется, что в Хорошевском районе города 17-летний житель Подмосковья подошел к контрольно-пропусному пункту (КПП) местного ОМВД с канистрой бензина. По данным профильного ведомства, подросток стал жертвой аналогичной схемы. Материалы в его отношении переданы в следственные органы для вынесения процессуального решения.

Фото и видео: МВД Медиа