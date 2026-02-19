В Красном Селе пресечена незаконная утилизация строительных отходов

По предварительным данным, мусор вывозили со стройплощадок жилых комплексов, которые возводит крупный застройщик.

Экономическая полиция Петербурга пресекла незаконную утилизацию строительных отходов в Красном Селе. Объект с мусором был расположен на поле вдоль Стрельнинского шоссе, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Когда на место прибыли правоохранители, там продолжались работы: бульдозеры и грузовая техника складировали отходы, используя поле как полигон для утилизации. По предварительным данным, мусор вывозили со стройплощадок жилых комплексов, которые возводит крупный застройщик.

Полицейские изъяли 12 единиц техники, их водителей доставили в отдел. Один из задержанных находился на территории страны незаконно. Мигранта поместили в центр временного содержания иностранцев.

В настоящее время специалисты оценивают размер причиненного экологического ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти