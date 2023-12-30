На Пхукете бесследно исчез российский блогер и брейкдансер

Мать не может связаться с сыном, который уехал в Таиланд.

Российский блогер и танцор Константин К. пропал на территории таиландского Пхукете. Молодой человек не выходит на связь с родными и близкими с 16 января 2026 года. Соответствующее заявление сделала журналистам телеканала "360.ru" его мать Ольга. Женщина отметила, что сын отправился за границу для того, чтобы работать и отдыхать. В поездке он находился вместе с другом. С детства наш соотечественник занимался плаванием, а с 12 лет - увлекся брейкдансом.

Никаких известий нет, я общалась в последний раз 16 января, а друг с ним разговаривал 18 января. Пока никакой информации нет, обратной связи от экстренных служб тоже нет. Ольга, мать пропавшего

Россиянка уточнила, что сын находился в Таиланде на протяжении трех месяцев, а 15 января должен был отправиться в Камбоджу для продления визы, но это у него это не получилось сделать. Ольга не исключила, что в момент последнего разговора с ней мужчина мог находиться под какими-либо веществами. Она указала на странную реакцию сына.

Фото: pxhere.com