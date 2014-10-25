Таиланд депортировал обвиняемого в мошенничестве россиянина

Мужчина обвиняется в хищение бюджетных средств при выполнении госконтрактов.

Таиланд депортировал на Родину гражданина России, который обвиняется в хищении бюджетных средств. Соответствующее заявление в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила СМИ, что мошенничество было совершено при выполнении государственных контрактов в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Речь идет о периоде с 2021 по 2024 года. Подозреваемый мужчина предоставлял поддельные данные при выполнении госконтрактов. Таким образом через подставные компании ему удалось украсть свыше 3,2 миллиарда рублей.

Сегодня в аэропорту города Бангкока сотрудники компетентных органов Королевства Таиланд передали российским полицейским гражданина нашей страны. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Известно, что в апреле 2025 года в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество. Однако фигуранту расследования удалось покинуть страну и скрыться за границей. В декабре прошлого года полиция объявила мужчину в международный розыск. Благодаря работе по каналам Интерпола Москва получила сигнал от Таиланда о том, что задержанный пойман на территории Королевства. В ближайшее время его доставят в Россию для проведения следственных действий.

АТОР: турпоток россиян за рубеж в 2025 году вырос на 16%.

Фото: МВД Медиа