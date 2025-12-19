АТОР: турпоток россиян за рубеж в 2025 году вырос на 16%

В 2025 году туристы из России чаще всего посещали Турцию и Китай.

Туристический поток российских путешественников за границу в 2025 году вырос на 16 процентов по сравнению с 2024 годом и достиг показателя в 20,1 миллиона поездок. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделилась прес-сслкжба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России. Информация корректировалась с учетом национальной статистики стран мира.

Количество поездок россиян в топ-30 зарубежных стран с преимущественно туристическим характером выездного потока возросло на 16% по сравнению с прошлым годом. Всего во все эти страны россияне в 2025 году совершили 20,1 млн поездок. сообщение от АТОР

Лидерамииз направлений по туристическому потоку россиян за прошлый год стали Турция (6,9 млн визитов), Китай (2,5 млн), ОАЭ (2,4 млн), Египет (2 млн), Таиланд (1,9 млн) и Абхазия (1,6 млн). При этом больше всего в 2025 году вырос туристический поток из РФ во Вьетнам (увеличился почти в три раза, до 689,7 тысяч поездок). Дополнительно фиксируется рост спроса на туристические поездки в Египет (на 35,7 процентов), Китай (+30,1 процент), Южную Корею (+30 процентов), Мальдивы (+23,8 процента), Индонезию (+21,6 процента), Абхазию (+20,2 процента) и ОАЭ (+18,5 процентов). Количество въезжающих на территорию Таиланда россиян выросло на 8,8 процентов, в Турцию - на 2,9% процентов.

Фото: pxhere.com