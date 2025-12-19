Блокировки коснулись в первую очередь туагентов-фрилансеров, ИП и их клиентов.

Россияне столкнулись с блокировкой счетов из-за оплаты туров за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что причина блокировок кроется в усилении контроля за переводами через систему быстрых платежей (СБП) для борьбы с мошенничеством. Блокировки коснулись в первую очередь туагентов-фрилансеров, ИП и их клиентов. Кроме того, с такими ситуациями столкнулись граждане, которые пересылают средства между своими счетами перед оплатой тура. Больше всего жалоб поступило от пенсионеров.

В АТОР подчеркнули, что блокировки происходят при попытке оплатить путешествия через СБП по QR-коду или номеру телефона на сумму от 20 тысяч рублей. Отметим, что с 1 января после вступления в силу соответствующего приказа Банка России такие случаи стали регулярными. Инициаторами блокировок сейчас выступают практически все крупнейшие банки страны.

Ранее финансист посоветовал не спешить в переводе зарплат на цифровой рубль.

Фото: pxhere.com