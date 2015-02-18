Финансист посоветовал не спешить в переводе зарплат на цифровой рубль

По словам эксперта, использовать их можно ограниченно.

Финансист Александр Лосев посоветовал не спешить в переводе зарплат на цифровой рубль. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Депутат отметил, что для россиян с 1 сентября 2026 года откроется возможность получать зарплату в цифровых рублях. Транзакции для оплаты товаров и услуг станут проводить 12 системных банков, участвующих в эксперименте с новым видом цифровой валюты.

Лосев назвал преждевременным перевод зарплат на цифровые рубли. По словам финансиста, использовать их можно ограниченно, а сам цифровой рубль беззащитен перед инфляцией и девальвацией. Он также добавил, что такую валюту пока нельзя применять для депозитного вклада.

Фото: pxhere.com