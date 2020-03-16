"Зенит" больше всех потратил на зарплаты в РПЛ в 2025 году

Футбольный клуб "Зенит" возглавил рейтинг Российской премьер-лиги (РПЛ) по зарплатам в 2025 году. Об этом сообщил журналист Игорь Сергеев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что по итогам прошлого года сине-бело-голубые потратили на оплату труда 10,03 млрд рублей. В сумме учитываются зарплаты всех сотрудников клуба. Второе место в рейтинге занял "Спартак". У московского клуба сумма выплат составила 9,39 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" (6,19 млрд рублей).

Ставший в прошлом сезоне чемпионом РПЛ "Краснодар" идет на пятом месте рейтинга. Затраты клуба составили 5,04 млрд рублей. Самый низкий показатель среди клубов у махачкалинского "Динамо" (0,84 млрд рублей). В общей сложности зарплаты клубов РПЛ в прошлом году составили 56,39 млрд рублей.

Напомним, "Зенит" идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 55 очков после 25 туров.

