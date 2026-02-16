В Норильске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Еще десять жильцов отравились продуктами горения.

На территории города Норильска, расположенного в северной части на севере Красноярского края, произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы экстренного ведомства страны. В ГУ МЧС пояснили, что жертвой трагедии стал один человек, еще десять считаются пострадавшими. Они получили отравление продуктами горения, после чего были госпитализированы в медицинское учреждение.

В результате пожара погиб мужчина. По лестничным маршам сотрудники МЧС России с помощью спасустройств вывели из здания 64 человека, еще 2 спасли при помощи автолестницы. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Известно, что возгорание зафиксировано в одной из квартир, находившейся в девятиэтажном здании. Пламя ликвидировано силами 33 человек личного состава профильного ведомства и 10 единицами специальной техники. Пламя успело распространиться на площадь в 25 квадратных метров. По предварительным данным, огонь возник из-за короткого замыкания в электропроводке.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю