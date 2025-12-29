В Красноярском крае задержали министра строительства и ЖКХ

Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Красноярскому краю Михаил Заскалько подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве домов для детей-сирот. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Известно, что в отношении чиновника ведется уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ.

В рамках государственного контракта коммерческой компанией в 2022 году в Нижнеингашском районе был возведен 20-квартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Подозреваемый, состоявший в должности руководителя КГКУ "УКС", располагая сведениями о том, что дом признан аварийным, не принял мер к расторжению контракта и взысканию перечисленного подрядной организации аванса в сумме более 23 млн рублей. пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю

В надзорном ведомстве заметили, что Заскалько дал незаконное указание своему заместителю и директору коммерческой компании по строительству нового дома для сирот и разработке проектно-сметной документации общей стоимостью около двух миллионов рублей. Однако затем построенный объект не удалось ввести в эксплуатацию из-за несоответствия документации. Таким образом региональному бюджету нанесен материальный ущерб в размере 25 миллионов рублей. Дополнительно существенно нарушены социально-незащищенной категории граждан. В текущий момент подозреваемый задержан. Государственное обвинение решает вопрос о мере пресечения для фигуранта расследования.

Напомним, что Заскалько руководил краевым государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" в период с 2021 по 2024 годы. В марте 2024 года чиновника назначили на должность министра по строительству и жилищно-коммунального хозяйству (ЖКХ) Красноярского края.

