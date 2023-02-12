Бастрыкин поручил смягчить меру пресечения педагогу из Петербурга

СК пересмотрит арест обвиняемой после резонанса в медиапространстве.

Председатель Следственного комитета России поручил инициировать изменение меры пресечения жительнице Санкт-Петербурга, обвиняемой по делу о насильственных действиях сексуального характера, и представить доклад о ходе расследования.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении жительницы города, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, в марте и апреле 2025 года фигурантка совершила иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних, 2013 года рождения. По ходатайству следователя судом ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая была помещена в следственный изолятор на период предварительного расследования.

В настоящее время обстоятельства уголовного дела активно обсуждаются в медиапространстве. Публикуются различные точки зрения, в том числе высказываются сомнения в виновности обвиняемой. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Петру Выменцу инициировать вопрос об изменении меры пресечения обвиняемой на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Также поручено представить доклад о текущем ходе расследования уголовного дела.

Фото: пресс-служба СК РФ