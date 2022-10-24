Свыше 1 тыс. ДТП произошло 19-21 декабря в Петербурге и Ленобласти

В городе зафиксировали 849 аварий, 25 из них – с пострадавшими.

В период с 19 до 21 декабря в Петербурге и Ленобласти произошло 1017 ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по региону.

В городе зафиксировали 849 аварий, 25 из них – с пострадавшими. Погибли 27 человек, в их числе один ребенок. В области было 168 происшествий на дороге, травмы получили участники 13 ДТП. Скончались 14 человек. По всем фактам проводятся проверки.

Ранее на Piter.TV: в аварии с "легковушками" и автобусом на трассе "Петербург — Ручьи" пострадали двое. Общественный транспорт, пытаясь уйти от столкновения с каршерингом, врезался в Land Cruiser.

