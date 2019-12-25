  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аварии с "легковушками" и автобусом на трассе "Петербург — Ручьи" пострадали двое
Сегодня, 8:50
180
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В аварии с "легковушками" и автобусом на трассе "Петербург — Ручьи" пострадали двое

0 0

По факту ДТП полицией проводится проверка.

Полицейские устанавливают обстоятельства массового ДТП в Ломоносовском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 21 декабря на 68-м километре трассы "Петербург — Ручьи" столкнулись рейсовый автобус №411, который направлялся в Сосновый Бор, и два автомобиля – каршеринг Kia Rio и Toyota Land Cruiser. Первая "легковушка" выехала на перекресток. Общественный транспорт, пытаясь уйти от столкновения с ней, врезался в Land Cruiser. 

По предварительным данным, травмы средней степени тяжести получили два пассажира автобуса, их госпитализировали в больницу. Водители не пострадали. По факту аварии проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: на автодороге "Зуево — Новая Ладога" столкнулись две "легковушки". 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии