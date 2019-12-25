В аварии с "легковушками" и автобусом на трассе "Петербург — Ручьи" пострадали двое

По факту ДТП полицией проводится проверка.

Полицейские устанавливают обстоятельства массового ДТП в Ломоносовском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 декабря на 68-м километре трассы "Петербург — Ручьи" столкнулись рейсовый автобус №411, который направлялся в Сосновый Бор, и два автомобиля – каршеринг Kia Rio и Toyota Land Cruiser. Первая "легковушка" выехала на перекресток. Общественный транспорт, пытаясь уйти от столкновения с ней, врезался в Land Cruiser.

По предварительным данным, травмы средней степени тяжести получили два пассажира автобуса, их госпитализировали в больницу. Водители не пострадали. По факту аварии проводится проверка.

Фото: Piter.TV