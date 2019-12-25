По делу о получении взятки арестован полицейский из Пушкина

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 20 августа 2024 года.

Пушкинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении оперуполномоченного группы уголовного розыска 4-го отдела полиции ОМВД России по Пушкинскому району Петербурга Дмитрия Смирнова. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 23 июня.

Следствие полагает, что Смирнов, действуя в группе по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа сотрудников ОМВД России по Пушкинскому району, 25 апреля этого года потребовал от уроженца Азербайджана в качестве взятки не менее 10 млн рублей. Взамен последнему предлагалось не составлять процессуальные документы, которые могут явиться основанием для возбуждения уголовного дела в его отношении и "коллеги" по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Ранее они были задержаны при перегрузке контрафактной табачной продукции из автомобиля Volvo FH, ввезенной с территории Республики Беларусь, и доставлены в отдел полиции, где работал фигурант. Также задержанный мог передать сумму за несоставление процессуальных документов о задержании машины с контрафактной продукцией, и, как следствие, непривлечение их к уголовной ответственности.

Смирнов, получив от задержанного согласие передать взятку в размере 2,5 млн рублей, отпустил его из отдела полиции для сбора денег. После этого фигурант, находясь в автомобиле KIA SORENTO, получил лично от "предпринимателя" денежные средства в сумме 25 тыс. долларов США (по курсу ЦБ РФ – 2,3 млн рублей) в качестве взятки.

Фигуранта задержали 21 июня, в этот же день ему предъявили обвинение. Смирнов и его защитник возражали, просили домашний арест или запрет определенных действий. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 20 августа 2024 года.

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Фото: Piter.TV