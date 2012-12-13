Начальник отдела администрации Красногвардейского района Петербурга отправлен в СИЗО

Проценко задержали 19 июня, на следующий день ему предъявили обвинение.

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красногвардейского района Руслана Проценко. Ему вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 21 июня.

Следствие полагает, что фигурант в период с 15 июля по 28 декабря 2023 года предоставил недостоверные сведения заместителю главы администрации Красногвардейского района Петербурга и сотрудникам администрации о том, что работы по ликвидации несанкционированной свалки в Пейзажном парке, предусмотренные государственным контрактом, выполнены в полном объеме. Проценко обеспечил подписание указанными лицами документов о приемке работ и их оплате, в связи с чем денежные средства в сумме более 177 тыс. рублей были перечислены на счет ООО "ВК". При этом он знал, что работы по государственному контракту на сумму не менее 20 млн рублей на момент их оплаты выполнены не были. Таким образом, городскому бюджету причинили крупный ущерб на сумму 20 млн рублей.

Проценко задержали 19 июня, на следующий день ему предъявили обвинение. Суд избрал стражу по 18 августа 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейский из Пушкина подозревается в получении крупной взятки.

Фото: Piter.TV