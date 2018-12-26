Полицейский из Пушкина подозревается в получении крупной взятки

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Служба собственной безопасности полицейского Главка узнала о взяточничестве в полиции Пушкина. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В начале июня в Управление собственной безопасности ГУ МВД России за помощью обратился уроженец Азербайджана. Мужчина пожаловался на то, что у него вымогают крупную сумму денег его земляки. Также обратившийся отметил, что в этом могут быть замешаны сотрудники полиции.

Оперативники собственной безопасности выяснили, что заявитель занимается оптовой торговлей продуктами питания, которые фурой привозит в Петербург из соседнего государства и продает землякам-торговцам. При этом коммерсант признался, что вместе с легальной продукцией возит и контрафактный товар – сигареты – которые реализует также через своих земляков.

Один из таких рейсов 25 апреля был прерван сотрудниками полиции в Пушкинском районе Петербурга. В ходе проверки полицейские обнаружили нелегальный табак, из-за чего изъяли фуру вместе с товаром и поместили её на спецстоянку.

Для разрешения проблемы коммерсант обратился к своим "контрагентам" в надежде на земляческую помощь. Те посоветовали заплатить полицейским взятку и даже нашли посредника для этого и договорились о цене в 2,5 миллиона рублей. Земляки предложили занять данную сумму вскладчину у другого богатого соотечественника.

После того как сделка была проведена, коммерсант получил обратно свою фуру с товаром, за исключением партии контрафактных сигарет ценой в 4 миллиона рублей. Новую проблему бизнесмен получил от своих "контрагентов", которые, когда пришло время возвращать деньги, полученные под взятку, отказались участвовать в долговой истории. Сам коммерсант такую сумму вернуть не мог, из-за чего ему стали поступать угрозы от представителей кредитора. Не выдержав давления, потерпевший обратился в Управление собственной безопасности полицейского Главка.

Оперативники быстро установили большинство фигурантов этой истории. Были задержаны трое земляков потерпевшего, в отношении которых следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). В ходе дальнейшего расследования сотрудники собственной безопасности получили подтверждение причастности к данному делу как минимум одного из полицейских Пушкинского района. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Расследование продолжается.

Также сотрудники коммунальной службы Центрального района подозреваются в коррупции. По оперативным данным, выявленный факт взяточничества не единичный, а коррупционная схема носила системный характер, и к ней могут быть причастны иные лица из числа руководства Жилкомсервиса №1.

Видео: МВД