Сотрудники Жилкомсервиса №1 подозреваются в коррупции

При получении от коммерсанта взятки в размере 200 тысяч рублей с поличным 13 июня был задержан 63-летний начальник участка ремонтно-восстановительных работ ЖКС№1.

Сотрудники коммунальной службы Центрального района подозреваются в коррупции. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 20 июня сотрудники экономической полиции Петербурга завершили операцию по изобличению сотрудников Жилкомсервиса №1 во взяточничестве.

В начале июня оперативники получили информацию о коррупционной схеме в коммунальной организации: за денежное вознаграждение коммерческие структуры в ускоренном порядке и в обход установленной процедуры получали увеличение мощности электроэнергии в арендуемом помещении.

При получении от коммерсанта взятки в размере 200 тысяч рублей с поличным 13 июня был задержан 63-летний начальник участка ремонтно-восстановительных работ ЖКС№1. Выяснилось, что к преступлению также причастен 39-летний юрист жилконторы, который выполнял роль посредника во взяточничестве. Вечером 20 июня он также был задержан.

По оперативным данным, выявленный факт взяточничества не единичный, а коррупционная схема носила системный характер, и к ней могут быть причастны иные лица из числа руководства Жилкомсервиса №1.

Возбуждены уголовные дела: по статье 290 УК РФ (получение взятки) – в отношении начальника участка и по статье 291.1 (посредничество во взятке) – в отношении юриста.

Ранее по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей задержан полицейский из Петербурга.

Видео: МВД