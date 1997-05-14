В суде разбирают иск экс-полицейского Ратушного к Piter.TV: всплыли детали уголовных дел

Представитель Ратушного С. В., предоставил пакет документов, уточняющих информацию об уголовных делах, по которым проходил Истец.

В Василеостровском районном суде 18 февраля 2026 года состоялось очередное заседание суда по иску о защите чести и достоинства Ратушного С. В. в отношении учредителя сетевого издания Piter.TV.

На заседании представитель Ратушного С. В. (Истец) предоставил информацию, дополняющую и частично опровергающую часть информации, опубликованной в материале "Бунтарным полицейским займется следственный комитет Петербурга". Истец предоставил данные, подтверждающие что фраза "четырежды уволенный из транспортной полиции" является некорректной, на самом деле Ратушный С. В, был уволен из органов МВД 3 раза, при этом один раз он был восстановлен в должности по решению суда.

В представленных адвокатом материалах указано, что в Ратушный С. В, подозревался в недонесении о совершении убийства, при этом в его квартире было найдено взрывчатое вещество. В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с тем, что Ратушный С. В. сообщил, что пакет, в котором была найдена толовая шашка, принадлежал другому человеку (обвиняемому в убийстве Гасанова А. А.).

Исходя из представленных Истцом суду данных, Ратушный С. В. был уволен из органов МВД, а затем восстановлен датой до момента возбуждения уголовного дела об убийстве Гасанова А. А., 24.07.1993 года. Ратушный С. В. был уволен 9 февраля 1993 года, а восстановлен 10 февраля 1993 года приказом от 22 июня 1993 года. Таким образом, несмотря на то, что даты данных событий находятся рядом, без изучения всех материалов дела прямой связи между этими событиями выявить не удаётся.

Похожая ситуация складывается с делом о хранении боеприпасов, обнаруженных у Ратушного С. В. Истец предоставил суду постановление, из которого следует, что следователь прокуратуры решил не вменять в вину хранение боеприпасов в связи с отсутствием состава преступления, так как Ратушный С. В. имеет разрешение на хранение и ношение служебного и охотничьего оружия, а значит и приобретения боеприпасов к нему. Постановление было принято 30.06.1997, а в трудовой книжке Ратушного С.В. есть запись об увольнении из органов МВД 14.05.1997 года, которая была впоследствии аннулирована в связи с решением суда о восстановлении Ратушного С.В. в должности. Таким образом, прослеживается прямая связь между увольнением Истца из органов МВД и возбуждением данного дела.

В результате рассмотрения всех представленных Истцом документов видно, что у следствия были вопросы к Ратушному по фактам совершения пяти преступлений, а сам Ратушный являлся участником пяти уголовных дел и следственных процедур, а именно:

1. Хранение взрывчатых веществ (тротиловой шашки)

2. Хранение боеприпасов (75 патронов калибра 5,6мм)

3. Недонесении о совершении преступления (убийства в ходе ограбления Гасанова А. А.)

4. Превышении должностных полномочий (организации схемы сбора денег с таксистов, допущенных до работы в Пулково)

5. Нанесение лёгкого вреда здоровью посетителю бара O"Briens в ходе драки.

Два уголовных дела возбуждалось уже после того, как он был уволен из органов МВД в конце сентября 2016 года. Однако увольнение последовало после того, как была начата проверка на основании рапорта об обнаружении признаков преступления от 05.04.2017 года.

Таким образом, два из трех увольнений можно с большой долей уверенности сопоставить с проводимыми в отношении Ратушного С. В. следственными действиями. Ещё одно увольнение имеет странную природу и требует дополнительного исследования.

Далее на заседании состоялся совместный просмотр судом и представителей сторон предоставленного Piter.tv видеоматериала, подтверждающего факт избиения сотрудников и посетителя бара O"Briens. Из видеоматериала видно, что фраза "мужчина избил двух девушек – официантку и администратора", содержащаяся в спорной публикации, не вполне корректна, так как на самом деле, человек, похожий на Ратушного С. В., осуществлял рукоприкладство не только в отношении девушек (официантки и администратора), но и в отношении бармена, а также в отношении посетителя заведения, который попытался словесно заступиться за сотрудников бара.

Следующее заседение суда назначено на 12 марта 2026 года.

