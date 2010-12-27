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Бунтарным полицейским займется следственный комитет Петербурга
Сегодня, 14:27
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Shdaria
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Бунтарным полицейским займется следственный комитет Петербурга

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В Петербурге Следственный комитет принялся за "уголовку" полицейского.

В Петербурге следственный отдел по Выборгскому району занялся делом полицейского, который устроил драку в заведении. Инцидент случился 19 ноября 2017 года. Тогда в O'Briens мужчина избил двух девушек - официантку и администратора. 
 
Выяснилось, что дебоширом оказался четырежды уволенный из транспортной полиции подполковник Сергей Ратушный. Мужчина стал знаменитым из-за стабильного возвращения на службу, после возбуждения в отношении его уголовных дел за хранение взрывчатки, за грабеж и за превышение служебных полномочий.  
 
Сейчас возбуждено уголовное дело о побоях по части второй статьи 115 УК было возбуждено отделом дознания УМВД по Выборгскому району Петербурга 5 февраля.
Теги: новости петербург , новости спб , полицейский , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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