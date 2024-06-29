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В Новосибирске арестовали бывшего полицейского, обвиняемого во взятках

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В период с 2016-го по 2019 год задержанный получил взяток на общую сумму более 4 млн рублей.

В Новосибирске арестовали бывшего полицейского, обвиняемого во взятках. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, экс-начальник организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних систематически получал от жителя Новосибирска деньги в качестве взятки. В период с 2016-го по 2019 год задержанный получил взяток на общую сумму более 4 млн рублей. Его заключили под стражу на один месяц 29 суток.

Ранее мы сообщали, что в Чечне полицейские пришли на помощь жильцам загоревшегося дома.

Видео: Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Теги: арест, взяточничество, новосибирск, полицейский
Категории: Лента новостей, Новости России,

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