В Чечне полицейские пришли на помощь жильцам загоревшегося дома

В Чечне полицейские пришли на помощь жильцам загоревшегося многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
Инцидент произошел в Грозном в жилом доме на улице Лескова. По предварительной информации, пожар начался из-за неисправной бытовой техники. В этот момент личный состав городской полиции проводил поквартирный обход жилого сектора. Правоохранители заметили возгорание и до прибытия наряда МЧС приступили к спасению жильцов.
Отмечается, что в кратчайшие сроки совместными усилиями стражей правопорядка и спасателей все граждане были эвакуированы. Очаг возгорания ликвидирован. В результате пожара никто не погиб.
Ранее мы сообщали, что при пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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