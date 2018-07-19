В Чечне полицейские пришли на помощь жильцам загоревшегося дома

По предварительной информации, пожар начался из-за неисправной бытовой техники.

В Чечне полицейские пришли на помощь жильцам загоревшегося многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в Грозном в жилом доме на улице Лескова. По предварительной информации, пожар начался из-за неисправной бытовой техники. В этот момент личный состав городской полиции проводил поквартирный обход жилого сектора. Правоохранители заметили возгорание и до прибытия наряда МЧС приступили к спасению жильцов.

Отмечается, что в кратчайшие сроки совместными усилиями стражей правопорядка и спасателей все граждане были эвакуированы. Очаг возгорания ликвидирован. В результате пожара никто не погиб.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА