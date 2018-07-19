  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:40
140
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Чечне полицейские пришли на помощь жильцам загоревшегося дома

0 0

По предварительной информации, пожар начался из-за неисправной бытовой техники.

В Чечне полицейские пришли на помощь жильцам загоревшегося многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в Грозном в жилом доме на улице Лескова. По предварительной информации, пожар начался из-за неисправной бытовой техники. В этот момент личный состав городской полиции проводил поквартирный обход жилого сектора. Правоохранители заметили возгорание и до прибытия наряда МЧС приступили к спасению жильцов.

Отмечается, что в кратчайшие сроки совместными усилиями стражей правопорядка и спасателей все граждане были эвакуированы. Очаг возгорания ликвидирован. В результате пожара никто не погиб.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: многоквартирный дом, пожар, полиция, чечня
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии