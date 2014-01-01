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При пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек

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Следственный комитет возбудил уголовное дело.

При пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 29 июня на улице Керамической. Из двухэтажного здания эвакуировали восемь человек, в том числе двух несовершеннолетних. В тушении огня участвовали 63 специалиста и 23 единицы техники. На втором этаже здания обнаружили тела пяти погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Приморье загорелась кровля склада с продуктами.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: балашиха, жертвы, общежитие, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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