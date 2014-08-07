В Приморье загорелась кровля склада с продуктами

Пожар локализован на тысячи кв.м.

На территории Приморского края воспламенилось здание, расположенное на продуктовой базе в городе Находка. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Огонь охватил пространство в тысячу квадратных метров. В помещении частично обрушилась кровля. На месте инцидента задействованы 36 специалистов и 9 единиц специальной техники. Сейчас пожар локализован.По предварительным данным, пострадавших нет.

На улице Песчаной произошло загорание в здании склада на территории продуктовой базы. На момент прибытия пожарных со склада шел густой дым. пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморью

На Выборгской набережной сгорел автомобиль "УАЗ Патриот".

Фото и видео: ГУ МЧС России