Он избил бывшую возлюбленную и нанёс смертельные ножевые ранения её молодому человеку.

Подозреваемый в убийстве в Кудрово полицейский сам пришел в МВД. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 9 июля около 03:36 в полицию обратилась 27-летняя жительница Кудрово. Она сообщила, что к ней в квартиру вломился бывший сожитель, избил её, и её молодого человека. Мужчине также были нанесены ножевые ранения.

Прибывшие полицейские в коридоре возле квартиры обнаружили женщину с телесными повреждениями и 28-летнего мужчину, который во время проведения сотрудниками скорой помощи реанимационных мероприятий скончался

К розыску были привлечены опытные оперативники УСБ Главка, в кратчайшие сроки они установили местонахождение подозреваемого, однако сегодня около шести утра он сам сдался полицейским, придя в УМВД России по Московскому району. После этого сотрудники УСБ провели с ним необходимые оперативные действия, после чего задержанный был передан в следственные органы для принятия процессуального решения.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области