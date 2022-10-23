В Кудрово полицейский убил сожителя своей бывшей

Пострадавший скончался в больнице.

В Кудрово сотрудник полиции убил сожителя своей бывшей девушки. Об этом сообщили Piter.tv в УМВД России по Всеволожскому району.

Инцидент произошел в ночь на 9 июля. Убийство совершил действующий сотрудник 51 отдела полиции УМВД по Московскому району Дмитрий Сайяпин. По данным Telegram-канала SHOT, 28-летний полицейский вломился в квартиру своей бывшей девушки, избил ее парня и нанес ему несколько ударов ножом. Пострадавший скончался в больнице. Сотрудник полиции объявлен в розыск.

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Фото: Piter.tv