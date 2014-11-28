Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался разборками в Калининском районе Петербурга

Следственный комитет РФ и лично Александр Бастрыкин взяли на контроль массовые разборки на Пискаревском проспекте.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после противоправных действий в отношении жителей Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Не так давно в интернете появились сообщения о том, что в Калининском районе Петербурга местная семья подверглась противоправным действиям с стороны агрессивно настроенных людей.

В сообщении ведомства сказано, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Петербургу организовать проверку по действиям и предоставить доклад. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате.

Ранее сообщалось, что петербургский СК выявляет обстоятельства смерти рабочего после падения бетонной плиты на улице Булавского.

Фото: пресс-служба Следственного комитета России