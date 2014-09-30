Петербургский СК выясняет обстоятельства смерти рабочего после падения бетонной плиты на улице Булавского

В Московском районе Петербурга на рабочего стройки упала бетонная плита. Городской следственный комитет устанавливает причины гибели.

Утром в субботу, 8 июля, в доме №6 на улице Булавского произошло окружение части стены строящегося дома. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по СПб.

По факту произошедшего следственным отделом по Московскому району ГСУ СК РФ по СПб проводится доследственная проверка, которая определит дальнейшее процессуальное решение.

В настоящее время место осматривают сотрудники Государственной инспекции труда города. Проводится комплекс мероприятий для выяснения причин произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти вытащили четверых рыбаков из акватории Ладожского озера.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб