Спасатели Ленобласти вытащили четверых рыбаков из акватории Ладожского озера

В Ленинградской области четверо рыбаков не могли вернуться на берег. Их пришлось вытаскивать областным спасателям.

В субботу, 8 июля, спасателям поступило сообщение от четверых рыбаков о том, что не могут вернуться на берег с акватории Ладожского озера. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Рыбаки находились в районе деревни Назив. Спасатели из Шлиссельбурга приехали помогать застрявшим рыболовам, успешно доставив их на берег.

Сотрудники службы напомнили, что отправляясь на рыбалку или в путешествие по региону, обязательно нужно предупредить близких и родных о том, что собираетесь выходить в воду. А также уточняйте время, во сколько планируете вернуться.

Ранее сообщалось, что в Гатчинском районе Ленобласти ДТП унесло жизни двух и еще двух отправило в больницу

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области