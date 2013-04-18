В Гатчинском районе Ленобласти ДТП унесло жизни двух и еще двух отправило в больницу

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло жуткое ДТП, в котором погибло двое и еще двое находятся в тяжелом состоянии. Автомобиль виновника происшествия выехал на встречку.

Вечером в пятницу, 7 июля, в полицию поступило сообщение о том, что на 36 км автодороги А-120 "Южное Полукольцо" случилось страшное ДТП с двумя погибшими и двумя раненными.

Как стало известно Piter.TV, неустановленный, на данный момент, мужчина на автомобиле Volkswagen при неизвестных обстоятельствах совершил выезд на встречную полосу дороги, где и столкнулся с автомобилем Cheri.

В результате ДТП водитель Volkswagen и его пассажир скончались на месте происшествия, а водитель с дочкой в автомобиле Cheri была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте пишут, что другие водители-очевидцы предполагают, что водитель Volkswagen был пьян, так как несколько раз цеплял обочину, а также ни он, ни его пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что на МКАД жестко столкнулись два грузовика.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" (Алина Цыганкова)