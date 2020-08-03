На МКАД жёстко столкнулись 2 грузовика

До 11:30 авария полностью перекрыла движение по левой крайней полосе.

В пятницу, 7 июля, на 88 км МКАД столкнулись 2 большегруза Isuzu и Hyundai: одна из машин перевернулась. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на свой источник.

До 11:30 авария полностью перекрыла движение по левой крайней полосе. Кроме того, осложнено движение по Осташковской улице.

В результате происшествия пострадал 1 человек: он был доставлен в клинику Склифосовского с черепно-мозговой травмой и рваной раной предплечья. С участниками аварии была проведена профилактическая беседа.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП с четырьмя машинами на Ленинградской улице в Петербурге пострадали двое детей.

Фото: телеканал "360"