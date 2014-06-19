В ДТП с четырьмя машинами на Ленинградской улице пострадали двое детей

Авария произошла из-за того, что водитель Газели неправильно выбрал дистанцию.

В четверг, 6 июля, на Ленинградской улице в Петербурге случилась массовая авария, в которой пострадали двое несовершеннолетних. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 28-летний водитель Газели двигался от Благодатной в сторону улицы Новостроек: мужчина неправильно выбрал дистанцию, в результате чего автомобиль столкнулся вдвигавшимся в попутном направлении такси Skoda Octavia под управлением 52-летнего водителя, с последующим столкновением с двигавшимся впереди в попутном направлении Volkswagen Polo под управлением 38-летнего собственника. Последняя иномарка в свою очередь врезалась в автомобиль ГАЗ, которым управляла 51-летняя женщина.

В результате ДТП были госпитализированы пассажиры Volkswagen Polo (14-летний девятиклассник и 9-летний второклассник). Старший ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб шейного грудного отдела позвоночника, ссадину шейного грудного отдела. У его младшего брата диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Оба мальчика находились в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что уходивший от полиции каршеринг устроил ДТП на Невском и въехал в клумбу.

Фото: Piter.TV