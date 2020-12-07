Уходивший от полиции каршеринг устроил ДТП на Невском и въехал в клумбу

Оперативники задержали нарушителя на месте.

В четверг, 6 июля, на перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы случилась авария с каршерингом, водитель которого удирал от полицейских. ДТП попало на камеры видеонаблюднения: кадры разместили в соцсетях.

Авария случилась примерно в 5 утра. Водитель каршеринга 2001 года рождения без прав арендовал авто с помощью аккаунта своей девушки, которая находилась рядом с ним на пассажирском сидении. Машина ударила другое авто, а затем чуть не врезалась в подземный переход и въехала в клумбу.

Оперативники задержали нарушителя на месте. В его отношении составлен протокол по статье 12.7. КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что автомобиль сбил девятиклассника на электросамокате, который ехал на красный.

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