Автомобиль сбил девятиклассника на электросамокате, который ехал на красный

Пострадавший был госпитализирован.

В Петроградском районе девятиклассник на электросамокате попал под колеса автомобиля. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 5 июля у Ждановской улицы 43-летний мужчина на Kia Rio на регулируемом пешеходном переходе наехал на пересекающего проезжую часть на электросамокате по запрещающему сигналу светофора 15-летнего юношу. Пострадавший девятиклассник был госпитализирован.

Автомобилист в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Ранее смертельное ДТП из-за разрыва колеса КАМАЗа произошло в Ленобласти.

Фото: Piter.TV