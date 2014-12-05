Автомобиль сбил девятиклассника на электросамокате, который ехал на красный

В Петроградском районе девятиклассник на электросамокате попал под колеса автомобиля. Подробности стали известны Piter.tv.
Вечером 5 июля у Ждановской улицы 43-летний мужчина на Kia Rio на регулируемом пешеходном переходе наехал на пересекающего проезжую часть на электросамокате по запрещающему сигналу светофора 15-летнего юношу. Пострадавший девятиклассник был госпитализирован.
Автомобилист в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.
Ранее смертельное ДТП из-за разрыва колеса КАМАЗа произошло в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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