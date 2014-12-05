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Автомобиль сбил девятиклассника на электросамокате, который ехал на красный
Сегодня, 8:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Автомобиль сбил девятиклассника на электросамокате, который ехал на красный

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Пострадавший был госпитализирован.

В Петроградском районе девятиклассник на электросамокате попал под колеса автомобиля. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 5 июля у Ждановской улицы 43-летний мужчина на Kia Rio на регулируемом пешеходном переходе наехал на пересекающего проезжую часть на электросамокате по запрещающему сигналу светофора 15-летнего юношу. Пострадавший девятиклассник был госпитализирован.

Автомобилист в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Ранее смертельное ДТП из-за разрыва колеса КАМАЗа произошло в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: электросамокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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