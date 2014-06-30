Смертельное ДТП из-за разрыва колеса КАМАЗа произошло в Ленобласти

В результате аварии погиб пенсионер за рулём ВАЗ. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 3 июля, на 402 км. дороги "Вологла-Тихвин-Кола" в Бокситогорском районе Ленобласти случилась смертельная авария с участием большегруза и легковушки. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 41-летний мужчина, управляя КАМАЗ-5490 с прицепом, из-за разрыва переднего левого колеса выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении ВАЗ под управлением 64-летнего пенсионера.

Водитель ВАЗ от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Лисьем Носу иномарка врезалась в мотороллер с водителем без прав.

Фото: Piter.TV