В Лисьем Носу иномарка врезалась в мотороллер с водителем без прав

В Курортном районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и мотороллера. Водитель и пассажир мотороллера были госпитализированы в больницу.

Поздно вечером в четверг, 29 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Лисий Нос произошло ДТП. Автомобиль марки Mitsubishi столкнулся с мотороллером марки Stels.

Как стало известно Piter.TV, водитель автомобиля при повороте совершил столкновение с движущимся во встречном направлении мотороллером. По итогу, водить и девушка-пассажир мотороллера были госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме этого, уточняется, что водитель мотороллера не являлся его владельцем и не имел водительских прав. Водитель иномарки в 2023 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

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