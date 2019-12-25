В квартире на Суздальском мать напала с ножом на своего сына

В Калининском районе Петербурга мать ударила собственного сына ножом. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем в пятницу, 30 июня, в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что в квартире на Суздальском проспекте ее знакомого ударила ножом его мать.

Как стало известно Piter.TV, в квартире между сыном и матерью в алкогольном опьянении произошел конфликт на почве неприязненных отношений. Из-за этого женщина ударила потерпевшего ножом в живот.

В этот же день из больницы поступило сообщение, что потерпевший попал в реанимацию в тяжелом состоянии. В отношении матери был составлен административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что состоянии 13-летней девочки, которую покусали бульдоги в Касимово, резко ухудшилось.

Фото: Piter.TV