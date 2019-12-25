Состояние 13-летней девочки, которую покусали бульдоги в Касимово, резко ухудшилось

Школьнице наложили 20 швов. Сейчас раны загноились.

В воскресенье, 25 июня, на 13-летнюю девочку в деревне Касимово (Ленобласть) напали 3 английских бульдога. Школьницу экстренно госпитализировали: ей наложили 20 швов. Как сообщила крестная пострадавшей в беседе с телеканалом "360", сейчас девочке стало хуже.

По словам женщины, у девочки стала подниматься температура, а раны загноились. Её перевели в гнойную хирургию. Также крестная пострадавшей рассказала, что собаки покусали школьнице не только тело, но и лицо, а также шею. Они набросились на свою жертву, пока она проезжала велосипеде мимо дома хозяйки псов. При этом бульдоги уже не первый раз нападают на человека, отметила женщина.

Там постоянно находятся какие-то животные. Хозяйка утверждает, что это первый случай, но это не так. Вышли на меня люди, которые уже даже подавали заявление, они были покусаны этими собаками. Забор на участке в таком состоянии… Его, наверное, лет 20 уже не трогали, там прогнившие доски. То кабан у [хозяйки псов] сбежит, гуляет по деревне, то вот эти собаки выбегают. Собеседница телеканала "360"

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти из частного дома украли деньги и драгоценности на 2 млн рублей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)