В Ленобласти из частного дома украли деньги и драгоценности на 2 млн рублей

Из частного дома во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные украли деньги и драгоценности. Общий ущерб составил более 2 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам хозяина дома, неизвестные проникли на участок и через заднюю дверь проникли в дом, откуда украли деньги и драгоценности. Неизвестные похитили денежные средства и ювелирные изделия, которые находились в разных местах дома.
Материальный ущерб составил 2 132 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
На прошлой неделе пьяный пассажир в Пулково украл из магазина очки за 30 тысяч рублей.
Фото: pxhere
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