Пьяный пассажир в Пулково украл из магазина очки за 30 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по факту кражи и составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

В Пулково сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже брендовых солнцезащитных очков стоимостью 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

К полицейским обратился представитель одного из магазинов, расположенных в зоне вылета внутренних воздушных рейсов с заявлением о краже солнцезащитных очков стоимостью 30 тысяч рублей. Оперативно было установлено, что к краже причастен 36-летний житель Нижнего Новгорода.

Было установлено, что мужчина приехал в аэропорт для того, чтобы отправиться в свой город. Пройдя регистрацию на рейс, он решил посетить один из магазинов. На прилавке ему приглянулись брендовые солнцезащитные очки. Он снял с них антикражную бирку и убрал аксессуар в карман. Улететь пассажир не успел, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи и составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Ранее стало известно, что геолог из Петербурга заплатит 100 тысяч рублей за нападение на полицейского в Пулково.

Фото: pxhere