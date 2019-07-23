Геолог из Петербурга заплатит 100 тыс. рублей за нападение на полицейского в Пулково

Мужчина свою вину и неподобающее поведение признал, а также раскаялся в содеянном.

Геолог из Северной столицы выплатит штраф в размере 100 тыс. рублей после пьяного дебоша, устроенного им в аэропорту Пулково. Как сообщила Объединённая пресс-служба судов города, мужчина поднял руку на полицейского.

Установлено, что нетрезвый мужчина был помещён в дежурную часть линейного отдела МВД: там он решил закурить, однако инспектор отказал ему в этом. Не получив сигарету, дебошир ударил правоохранителя ногой в живот. Кроме того, до этого он набросился на того же полицейского с кулаками в ответ на просьбу проследовать в наркологическую больницу для освидетельствования.

Мужчина свою вину и неподобающее поведение признал, а также раскаялся в содеянном. Учитывая эти обстоятельства, штраф был снижен судом со 170 до 100 тыс. рублей. Хулигана освободили из-под стражи.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково в багаже пассажирки выявили контрабандные Cartier и Bvlgari.

Фото: Piter.TV