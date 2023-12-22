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Из горящего дома в Сестрорецке эвакуировали трех человек, пострадали двое
Сегодня, 12:22
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Из горящего дома в Сестрорецке эвакуировали трех человек, пострадали двое

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Полыхала комната площадью 15 "квадратов".

В Курортном районе утром 28 апреля произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в двухкомнатной квартире дома 350 по Приморскому шоссе в Сестрорецке поступила на пульт спасателей в 11:11. Полыхала комната площадью 15 "квадратов". К 11:28 огонь локализовали. 

Из опасной зоны эвакуировали трех человек, пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в медицинское учреждение города.

Тушили пожар 12 спасателей МЧС и три единицы техники. Обстоятельств происшествия уточняются.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Солидарности загорелся трамвай. 

Фото: Piter.TV

Теги: квартирный пожар, пожар в сестрорецке, пострадали при пожаре
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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