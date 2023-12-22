Из горящего дома в Сестрорецке эвакуировали трех человек, пострадали двое

В Курортном районе утром 28 апреля произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании в двухкомнатной квартире дома 350 по Приморскому шоссе в Сестрорецке поступила на пульт спасателей в 11:11. Полыхала комната площадью 15 "квадратов". К 11:28 огонь локализовали.
Из опасной зоны эвакуировали трех человек, пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в медицинское учреждение города.
Тушили пожар 12 спасателей МЧС и три единицы техники. Обстоятельств происшествия уточняются.
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Фото: Piter.TV
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