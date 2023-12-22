В Ленобласти стартовал сезон клюквы

Прошедшая зима оказалась снежной, из-за чего клюква идеально "перезимовала".

На болотах Ленобласти растаял снег, и это значит, что пришло время собирать клюкву. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своем tg-канале 28 апреля.

Осенью прошлого года в регионе был хороший урожай этой ягоды. Прошедшая зима оказалась снежной, из-за чего клюква идеально "перезимовала".

К сожалению, клюкву нередко начинают собирать еще в конце лета, когда она не до конца созрела – внешне еще белобокая. Напомню, что только в спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты, которая является сильным антисептиком. Павел Глазков, биолог

Именно поэтому ягода длительное время хранится в воде без каких-либо консервантов и не портится. В клюквенном соке много витаминов и микроэлементов.

Весной очень важно поддержать "уставшую" за зиму нашу иммунную систему. При сборе ягод гарантированно подышите свежим воздухом, прогуляетесь до клюквенного болота и обратно, душой отдохнете на природе. Впереди майские выходные, есть время пособирать клюкву! Павел Глазков, биолог

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков