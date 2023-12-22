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Появилось видео инцидента в небе над портом Бронка

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Автор видео заявляет, что в кадр попала работа местных ПВО.

Видео предположительно уничтожения беспилотника над портом Бронка появилось в социальных сетях. В кадре видно широкий белый след в небе, напоминающий характерные последствия работы ракетного комплекса.

ПВО работает, - прокомментировал случившееся автор видео

Ранее очевидцы сообщили о двух взрывах в небе над Ломоносовским районом. По неподтвержденным данным, речь идёт о сбитии БПЛА силами ПВО.

По данным "Фонтанки", силы противовоздушной обороны действительно сбили, как минимум, один БПЛА в небе над Финским заливом.

Видео: Александр Филин, ВКонтакте

Теги: беспилотник, бпла, ломоносовский район, порт бронка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Терроризм, Картина дня,

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