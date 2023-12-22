Петербуржцам показали урчащую пуму Синди из Ленинградского зоопарка

В дикой природе пумы обитают лишь на двух континентах – в Южной и Северной Америке.

Жителям Петербурга в пресс-службе Ленинградского зоопарка 28 апреля показали урчащую пуму Синди.

Отложите все на минутку и включите видео со звуком. Пума Синди отдыхает в домике и завораживает нас своими серо-зелеными глазами. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В дикой природе пумы обитают лишь на двух континентах – в Южной и Северной Америке. В горах они встречаются на высоте до 4,5 тыс. метров, но также живут и на равнинах.

Ранее мы рассказывали о том, что с 27 апреля Ленинградской зоопарк перешел на летний режим работы. Со вчерашнего дня учреждение открыто с 10:00 до 22:00.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка