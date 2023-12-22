Ленинградский зоопарк перейдёт на летний режим работы на этой неделе

С 27 апреля зверинец начнет работать с 10 до 22 часов.

Ленинградский зоопарк объявил о переходе на летний режим работы. Согласно пресс-релизу, с 27 апреля зверинец начнет работать с 10 до 22 часов.

При этом кассы и вход будут закрываться на час раньше, а павильон "Приматы" – в 20:30. Круг катания будет доступен ежедневно с 11 до 19 часов, а детская контактная площадка с козами – с 10:00 до 18:45 (с перерывом с 14 до 15 часов).

Кафе также будет работать ежедневно с 11 до 20 часов.

Ранее мы сообщили о том, что День манула отметили в Ленинградском зоопарке.

Фото: Ленинградский зоопарк