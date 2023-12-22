День манула отметили в Ленинградском зоопарке

Эта дата для зверинца связана с рождением малыша Шу, который стал настоящим интернет-сенсацией благодаря своей кошачьей привлекательности.

21 апреля отмечается Международный день манула: в Ленинградском зоопарке эта дата связана с рождением малыша Шу, который стал настоящим интернет-сенсацией благодаря своей кошачьей привлекательности.

Для зоопарка это было важным событием, поскольку последний раз кошачьи обзаводились потомством в 2007 году. Более того, Шу появился на свет в преддверии 158-го дня рождения Ленинградского зоопарка. С детства Шу демонстрировал свой бойкий и независимый характер, как и подобает истинному манулу.

Манул - очень необычный вид кошачьих. Хищники ведут скрытный образ жизни как в дикой природе, так и в зоопарке. Их считают главными интровертами среди своего вида, и они встречаются с противоположным полом только в период размножения.

Эти кошки обладают очень густым мехом, который помогает им переносить сильные морозы. Благодаря меху манулы кажутся очень крупными, хотя обычный вес взрослого хищника составляет 3-5 кг. Манул находится на грани исчезновения и внесен в Международную Красную книгу. В мире насчитывается примерно 58 тыс. этих степных кошек.

Ранее мы сообщили о том, что в семействе обыкновенных игрунок из Ленинградского зоопарка появился малыш.

Фото: Ленинградский зоопарк