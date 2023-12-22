В семействе обыкновенных игрунок из Ленинградского зоопарка появился малыш

После рождения детей забирает отец, и именно он носит их на своей спине.

В Ленинградском зоопарке произошло пополнение в семействе обыкновенных игрунок. Хельга и Лусио 4 марта в третий раз стали родителями, рассказали в зверинце.

После рождения детей забирает отец, и именно он носит их на своей спине. Маме отдает детенышей только на время кормления.

Наш малыш уже был замечен самостоятельно лазающим по декорациям. сотрудники Ленинградского зоопарка

Питается детеныш молоком, но иногда ради любопытства пытается грызть веточки и отбирать сочные овощи у Хельги и Лусио. Но взрослые не отходят от малыша, а позволяют ему по чуть-чуть пробовать новое.

Также недавно три камерунские козочки из Ленинградского зоопарка стали мамами.

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Фото и видео: Ленинградский зоопарк