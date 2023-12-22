На свет появились пять детёнышей.

Три камерунские козочки из Ленинградского зоопарка стали мамами в первый раз. На свет появились пять детёнышей.

У камерунок обычно рождается от одного до четырех козлят. Как и у всех копытных, детеныши встают на ноги в первые минуты жизни. А бегать и прыгать начинают уже через пару часов. Ленинградский зоопарк

Козлята уже балуются со "взрослой" едой, но питаются, конечно, в основном молоком своих мам. Когда на улице потеплеет, козлят начнут по чуть-чуть выводить на прогулки. А пообщаться с ними на площадке "Детского зоопарка" можно будет летом.

Также недавно в Ленинградском зоопарке у самки кошачьего лемура родились два детёныша.

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Видео: Ленинградский зоопарк