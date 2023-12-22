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В Ленинградском зоопарке у самки кошачьего лемура родились два детёныша

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Большую часть времени малыши проводят у мамы на животе.

В Ленинградском зоопарке 27 марта у самки кошачьего лемура по имени Нимфа родилось два детёныша. Малыши уже стараются проявлять самостоятельность, рассказали в зверинце.

Большую часть времени малыши проводят у мамы на животе. Питаются они пока только молоком, потому что до взрослой пищи ещё не доросли.

Нимфа – опытная мама. Нашему зоопарку она подарила уже девять малышей. Сейчас у нас живёт семья из самца, самки и их детей: Атреи, Гебы, Париса и двух детёнышей, которые родились месяц назад.

сотрудники Ленинградского зоопарка

Все члены семьи очень трепетно относятся как к Нимфе, так и к малышам, уделяют им много внимания. Почти всегда сидят рядом, вылизывая маму и детёнышей.

Также недавно в Ленинградском зоопарке родился ленивец.

Фото и видео: Ленинградский зоопарк

Теги: лемур, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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