В Ленинградском зоопарке у самки кошачьего лемура родились два детёныша

В Ленинградском зоопарке 27 марта у самки кошачьего лемура по имени Нимфа родилось два детёныша. Малыши уже стараются проявлять самостоятельность, рассказали в зверинце.
Большую часть времени малыши проводят у мамы на животе. Питаются они пока только молоком, потому что до взрослой пищи ещё не доросли.
Нимфа – опытная мама. Нашему зоопарку она подарила уже девять малышей. Сейчас у нас живёт семья из самца, самки и их детей: Атреи, Гебы, Париса и двух детёнышей, которые родились месяц назад.
сотрудники Ленинградского зоопарка
Все члены семьи очень трепетно относятся как к Нимфе, так и к малышам, уделяют им много внимания. Почти всегда сидят рядом, вылизывая маму и детёнышей.
Также недавно в Ленинградском зоопарке родился ленивец.
Фото и видео: Ленинградский зоопарк
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